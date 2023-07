Bei den Konzerten von Überyou bleibt kein Fuss auf dem Boden und kein Bier komplett im Becher. Foto: Facebook/Überyou

Es gibt für jeden Moment im Leben die richtige Musik. Jazz und Soul gehören für mich zu lauen Sommerabenden im Garten, Rap muss auf die Kopfhörer beim Zugfahren, und Filmmusik eignet sich hervorragend zum Artikelschreiben. Für Livekonzerte gibt es aber nichts, das so bewegend ist wie gute alte Punkmusik, zu der man herumpogen, mitschreien und ab und zu die geschüttelten Haare im Bier des Nachbarn versenken kann.

Genau ein solches Konzert mit absoluter Pogo-Garantie findet am Donnerstagabend im Salzhaus statt. Denn Überyou, eine Winti-Zürcher Punkband, spielt dort. Überyou gibt es schon seit 2008. Die Gruppe war bereits auf Tournee in der ganzen Welt und ist auf Schweizer Festivals ein bekannter Name.

Die – nicht immer leicht verständlichen – Texte sind mal politisch wie «Working Class Victims», mal ironisch mit aufrührerischem Beat wie bei «Another Round» oder ernster, wie bei «So Long», einem Lied zum Verdauen von Liebeskummer. Gesungen werden die Zeilen von rauen Männerstimmen, die von Gitarre, Bass und Schlagzeug begleitet (oder übertönt) werden.

Rücksicht trotz Ellenbogen

Wie es sich für eine gute Punkband gehört, ist das Energielevel hoch bei Überyou. Bereits nach den ersten Takten beginnt der Kopf der Zuhörerin automatisch heftig zu nicken, der Blutdruck steigt, und wenn der Refrain einsetzt, können keine noch so verklebten Bierböden die Schuhsohlen festhalten. Beim Überyou-Konzert sind Pogo-Pits und verschwitzte T-Shirts garantiert, mit etwas Glück gibt es gar einen Stage Dive, also einen Sprung ins Publikum, das den Musiker trägt wie das Tote Meer. Trotz all der Power sind die Lieder aber melodiös, sodass auch Punk-Einsteiger gut mitgehen können.

Die Band ist authentisch und hat im Salzhaus fast ein Heimspiel. Schlagzeuger Kajo ist nämlich in der Leitung des Lokals. Im «Landbote»-Podcast «Dialogplatz» verriet er, dass für ihn bei Konzerten vor allem wichtig ist, dass sich alle wohlfühlen und aufeinander schauen. Selbst wenn sich die Pogo-Tänze also hochschaukeln, dürfte hier – wie fast bei allen Pogo-Pits – niemand untergehen, wenn die Stabilität mal flötengeht.

