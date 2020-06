Interview mit Balthasar Glättli – «Politik kann ich besser als anderes in meinem Leben» Der neue Präsident der Grünen will seine Partei in den Bundesrat bringen – und von der SP emanzipieren. Im Gespräch sagt er, warum ihm seine Karriere wichtig ist und was das für seine Frau bedeutet. Raphaela Birrer , Philipp Loser

«Ich mache es nicht wegen des Geldes»: Der neue Grünen-Chef Balthasar Glättli. Foto: Beat Mathys

Herr Glättli, noch nie in der Geschichte der Grünen konnte ein neuer Präsident so viel verlieren. Und so wenig gewinnen. Ich sehe es anders: Noch nie in der Geschichte der Grünen konnte ein Präsident auf eine so gut aufgestellte Partei bauen, auf so viele kompetente Leute.

Aber die Fallhöhe ist riesig. Erfolg, wie wir ihn bei den Wahlen hatten, ist in erster Linie etwas Positives. Aber schon klar: Abgerechnet wird in vier Jahren. Als Präsident habe ich eine Verantwortung gegenüber meiner Partei und muss etwas aus diesem Erfolg machen. Das ist eine Herausforderung.

Wie wichtig ist Ihnen Ihre politische Karriere? Es ist kein Zufall, dass ich mit 26 Jahren zum damals jüngsten Stadtzürcher Gemeinderat gewählt wurde. Mir war es immer wichtig, eine Rolle zu spielen. Gehört zu werden, eine institutionelle Verankerung zu haben. Bei aller Bescheidenheit: Politik kann ich besser als anderes in meinem Leben. Insofern: Ja, die politische Karriere ist mir wichtig. Aber wenn Sie mir nun die unausweichliche Frage stellen…

… welche Frage ist unausweichlich? … jene, ob mein Kampf für einen Sitz der Grünen im Bundesrat mit einer Bundesratskandidatur von Balthasar Glättli endet.

Und? Die Antwort ist nein.

Warum? Wenn man als Partei zum ersten Mal in die Regierung will, dann sind die Ansprüche an eine Kandidatur viel höher als sonst. Normalerweise wählt man bei den anderen Parteien einfach den am wenigsten Schlechten. Bei den Grünen geht das nicht. Wenn wir jemanden bringen wollen, dann muss diese Person besser als die Konkurrenz sein, idealerweise Exekutiverfahrung haben. Die habe ich nicht, und die werde ich auch in vier Jahren nicht haben. Punkt.

Dieser Sitz im Bundesrat, hat der Priorität? Wenn die viertgrösste Partei in diesem Land, wenn ein Drittel aller Wählerinnen und Wähler nicht in der Regierung vertreten sind, dann muss man das korrigieren. Wir müssen das strategisch angehen.

Also nicht so wie beim ersten Versuch im vergangenen Dezember. Halt! Wir hätten vielleicht etwas schneller und entschiedener kommunizieren können, aber sonst haben wir alles richtig gemacht. Unsere Präsidentin Regula Rytz war die perfekte Kandidatin. Dass sie nicht gewählt wurde, lag weder an ihr noch an uns.

Sie haben angekündigt, bei jeder Vakanz anzutreten. Auch wenn es um einen Sitz der SP geht? Wir haben angekündigt, bei jeder Vakanz zu prüfen, ob wir antreten. Und das werden wir sicher tun.

Ihre Wahl in den Nationalrat hat 2011 die amtierende Grüne Katharina Prelicz-Huber das Amt gekostet. Nun werden Sie direkt nach der Frauenwahl 2019 Präsident einer Partei, für die die Frauenförderung essenziell ist. Wie passt das zusammen? Wir leben Geschlechtergleichstellung bei den Grünen. Alle Frauen und alle Männer dürfen eine Rolle spielen. Nach acht Jahren mit einer Frau an der Spitze, zu Beginn noch mit einer weiblichen Doppelspitze, darf es nun auch mal ein Mann sein. Wichtig ist die Ausgewogenheit. Es war beispielsweise klar, dass die neue Fraktionschefin eine Frau sein würde.

Sie wechseln von der Spitze der Fraktion mühe- und oppositionslos an die Spitze der Partei. Sehr demokratisch ist das nicht. Ich hätte mich gerne einer Konkurrenz gestellt. Und besser als eine Einerkandidatur hätte mir ein Co-Präsidium mit der Genfer Ständerätin Lisa Mazzone gefallen, doch sie hat mir leider mehrmals aus persönlichen Gründen abgesagt. Seien wir ehrlich: Am Schluss ist Parteipräsident ein Schaffi-Job, bei dem man nicht wahnsinnig viel gewinnen kann. Verlieren die Grünen, ist der Präsident schuld. Wenn man gewinnt, war es ein Teameffort. Und Letzteres stimmt ja auch!

Sternstunden sind rar. Balthasar Glättli vor der Bernexpo, wo diese Woche die Sommersession des Parlaments zu Ende ging. Foto: Beat Mathys

Wie viel gibt es eigentlich zu verdienen für einen Präsidenten der Grünen? 28’000 Franken im Jahr.

Das ist nicht wahnsinnig viel. Nein. Ich mache das nicht wegen des Geldes oder wegen des Berühmtwerdens. Ich mache es, so banal es tönt, aus Leidenschaft. Für meine Partei und ihre Anliegen. Die Sternstunden in diesem Amt sind rar. Ganz oft wird es darum gehen, hinter den Kulissen Schwelbrände zu löschen. Zu vermitteln zwischen jenen, die alle fünf Minuten eine neue Initiative lancieren wollen, und jenen, denen das alles zu viel ist.

Ihre Frau ist Min Li Marti, SP-Nationalrätin, und auch ein Mensch mit Zielen. Verbauen Sie Ihr gerade die Karriere? Nein. Die grösste Ambition meiner Frau war ihre Kandidatur für einen Sitz im Zürcher Stadtrat, bei der sie die Nomination um eine einzige Stimme verpasste. Sollte sie zum Beispiel hier einen zweiten Anlauf nehmen, ginge dies problemlos aneinander vorbei.

Sie haben ja auch noch ein Kind zusammen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und für mich ein zentraler Grund, warum es nie einen Bundesrat Glättli geben wird. Ich möchte meine Tochter nicht erst wieder mit 14 Jahren sehen.

Ihre Vorgängerin Regula Rytz wurde oft als zu konziliant dargestellt. Wird sich der Ton mit Ihnen nun ändern? Meine Richtschnur ist einfach: Ich bin ein überzeugter Demokrat. Und ein überzeugter Demokrat kann man nur sein, wenn man erstens akzeptieren kann, dass sich auch eine Mehrheit irren kann. Und wenn man sich zweitens bewusst ist, dass man selber nicht immer zwingend recht hat.

Das tönt nach dem perfekten Rezept, um auf ewig eine Oppositionspartei zu bleiben. Es gibt einen Hunger der Leute nach einer Politik der Seriosität. Einer Politik ohne Spektakel. Dafür will ich stehen und daran will ich mich messen lassen. Bin ich, sind die Grünen ernsthaft? Ehrlich? Konsistent?

Das klingt alles sehr konziliant. Für Carl Schmitt, den NS-Staatsrechtler und Politphilosoph, war der Kern der Politik die Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Mit einem Feind gibt es kein Übereinkommen, keine gemeinsame Basis. Den Feind muss man besiegen und vernichten. In meinem Politikverständnis gibt es keine Feinde, es gibt nur Gegner.

Wie soll das zusammengehen? Oppositionspartei und gleichzeitig so brav? Verwechseln Sie hier nicht Anstand und Harmlosigkeit? Das Wechseln zwischen verschiedenen Rollen begleitet mich schon das ganze Leben. Ich ging bei meinem Vater zur Schule. Daheim war er der Papa, in der Schule der Rolf. Die Spannung verschiedener Rollen begleitet mich auch in der Politik; das kennen alle Parteien. Auch wir Grünen sind, auf kantonaler Ebene, Regierungs- und Oppositionspartei. Ja, wir wollen die fundamentale Transformation der Gesellschaft. Und ja, wir drängen zur Macht und müssen dafür Kompromisse schliessen. Das ist normal in der Schweiz.

Wer Sie im Parlament schon einmal hat reden hören, spürt Ihre kirchliche Vergangenheit. Passt predigen zu unserer direkten Demokratie? Passt der hohe Moralanteil in der Politik der Grünen zu unserem System? Ethik, nicht Moralismus. Ich denke gerne nach, ich reflektiere gerne, das gehört zu mir. Aber ehrlich: Weder mein angebliches Predigen noch die konziliante Art von Regula Rytz haben uns daran gehindert, mit den Grünen den grössten Wahlerfolg seit Einführung des Proporz einzufahren. So schlimm kann es also nicht sein! (lacht)

Seit der Corona-Krise sind grüne Anliegen nicht mehr en vogue. Wie wollen Sie die Aufmerksamkeit wieder auf Ihre Partei lenken? So erging es allen Parteien. Es war die Zeit der Exekutive.

Für die Grünen war es anders: Corona hat den Klimawandel, Ihr grosses Thema, verdrängt. Die Pandemie ändert nichts daran, dass die Bewältigung der Klimakatastrophe das grösste Thema der ersten Jahrhunderthälfte bleibt. Corona hat uns allen gezeigt, dass unheimlich schnell massive Reaktionen einer Gesellschaft möglich sind. Die Klimajugend sagt zu Recht: Jetzt habt ihr innerhalb von ein paar Wochen alles über den Haufen geworfen. Wann packt ihr endlich auch die Klimapolitik dringlich an?

Mit einem Lockdown gegen die Klimaerwärmung? Nein. Aber wir müssen jetzt die Chance für einen Green New Deal nutzen und die Wirtschaft so umbauen, dass sie grüner wird. Wenn wir die alte graue Wirtschaft wiederaufbauen, müssen wir in ein paar Jahren wieder Milliarden investieren.

Die Grünen sind Wahlsieger und lassen sich jetzt mit einem CO2-Gesetz abspeisen, das ihnen überhaupt nicht genügt. Planen Sie bereits eine neue Initiative, um Ihre Wähler nicht zu enttäuschen? Das CO2-Gesetz ist tatsächlich viel zu ambitionslos. Aber es abzuschiessen, ist keine Option. Dann hätten wir erst mal gar keine Klimaschutzpolitik. Wir insistieren jetzt auf unserer Idee eines Green New Deal. Wir müssen unsere Investitionen grüner machen, müssen 30 Jahre in die Zukunft schauen und nicht nur ein paar Tage. Wenn das CO2-Gesetz durch ist, braucht es den nächsten Schritt. Die Debatte dazu kommt bald, weil der Bundesrat einen Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative präsentieren will.

Also antworten Sie Ihren Wählern: Wir warten mal ab, was der Bundesrat so bringt. Quatsch. Aber es gibt eine Erwartungshaltung, was ja auch logisch ist nach unserem Erdrutschsieg. Gleichzeitig muss man den Leuten immer wieder klarmachen, dass wir uns immer noch in der Minderheit befinden.

Was einen nicht davon abhält, selber Vorschläge zu bringen. Die Debatte um die Gletscherinitiative wird uns am schnellsten die Gelegenheit geben, richtig ambitionierte Klimapolitik einzufordern, um die ersten Schritte des CO2-Gesetzes rasch zu ergänzen. Wir werden unser neues Klimaschutz-Konzept im Sommer präsentieren. Klar ist: Wir müssen für den Staat einfordern, was grosse Unternehmen heute schon machen. Microsoft wird bis 2050 sämtliche Emissionen kompensiert haben – auch die historischen. Wenn ein globaler Konzern das kann, der nicht dem Gemeinwohl, sondern dem Aktienkurs seiner Anleger verpflichtet ist, dann müssen wir das auch können. Was Vorreitern in der Wirtschaftswelt möglich ist, muss Standard für die Schweiz werden.

Ob das gelingt, hängt auch von der SP ab, Ihrer natürlichen Partnerin im Parlament. Seit den Wahlen hat sich das Klima zwischen ihnen recht verschlechtert. Wir waren bisher immer die kleine Schwester, und jetzt sind wir gross geworden. Das ist für die einen einfacher, für die anderen weniger.

Diese Woche haben Sie mit Ihrer Stimme einen Vorstoss der künftigen SP-Präsidentin Mattea Meyer zu KMU-Krediten verhindert. Das hat die Stimmung nicht gerade verbessert. Sie wollte die Corona-Kurzarbeit und -Kredite für Selbstständigerwerbende verlängern. Dieses Anliegen stütze ich voll und ganz. Der Bundesrat hatte sich aber noch nicht zu den Vorstössen geäussert, dann darf das Parlament nichts beschliessen. Ich bin ein Verfechter der Grundrechte. Man kann nicht einfach etwas verlangen, das gegen die Regeln ist, nur weil es inhaltlich richtig ist. Als Vertreter einer Minderheit wird mir da unwohl. Aber wir haben uns ausgesprochen und suchen nun gemeinsam nach Wegen, den Druck auf den Bundesrat weiter zu erhöhen.

Balthasar Glättli Infos einblenden Der 48-Jährige sitzt seit neun Jahren im Nationalrat. 2013 wählte ihn seine Fraktion zum Präsidenten. Das Amt hat er im Hinblick auf die Wahl zum nationalen Parteipräsidenten abgegeben. Glättlis Schwerpunkte sind die Asyl- und Ausländerpolitik sowie Grundrechts- und Digitalisierungsfragen. Er lebt mit seiner Frau, SP-Nationalrätin Min Li Marti, in Zürich. Das Paar hat eine Tochter.

Ein Weg zur nachhaltigen Profilierung wäre es, die Grünen stärker von der SP abzugrenzen. Ihnen scheint das weniger zu widerstreben als Ihrer Vorgängerin. Wie gesagt: Wir haben jetzt eine ernsthafte, eine erwachsene Beziehung. Die muss auch etwas aushalten. Wir haben viele gemeinsame Ziele, aber eine andere Geschichte. Am Anfang der Grünen steht die Frage, inwiefern die permanente Fortschrittsidee, die der Kern vieler linker Gewissheiten ist, ein geborgter Fortschritt auf Kosten der Umwelt und unserer Kinder ist. Brauchen wir vielleicht eine andere Form von Wohlstand? Als Präsident der Grünen möchte ich die materialistische Dimension unseres Wirtschaftswachstums stärker infrage stellen – das gibt uns Profil.