Schenkung in Winterthur – Politik und Kultur orten Chancen am Römerholz Stadtpräsident Mike Künzle und Museumsdirektor Konrad Bitterli sehen im Schenkungsangebot der Reinhart-Erben Potenzial für die Stadt und das Römerholz. Patrick Gut Madeleine Schoder (Foto)

Die Erben von Oskar Reinhart wollen der Eidgenossenschaft das Nachbargrundstück der Villa Römerholz schenken. Darauf befindet sich die Freizeit- und Badeanlage des Kunstsammlers. Foto: Madeleine Schoder

Die Erben des Winterthurer Kunstsammlers Oskar Reinhart haben dem Bund bereits 2017 ein Schenkungsangebot unterbreitet. Auch das Nachbargrundstück der Villa am Römerholz soll demnach in den Besitz der Eidgenossenschaft übergehen. Diese hat sich aber noch nicht zu einer Zu- oder Absage durchgerungen und will «Grundlagen für einen Entscheid erarbeiten».