Energiewende in der Schweiz – Politiker wollen Solaranlagen bei schönem Sommerwetter den Stecker ziehen Wegen der immer zahlreicheren Fotovoltaikanlagen droht dem Stromnetz temporäre Überlastung. Um die Netze weniger ausbauen zu müssen, soll die Solarstromproduktion an Spitzentagen künftig gekappt werden. Mischa Aebi

Täglich wird neue Fotovoltaik installiert. Damit das Stromnetz bei sonnigem Wetter im Sommer nicht überlastet wird, sollen Energieversorger auch private Anlagen in Zukunft vorübergehend kappen dürfen. Foto: Raisa Durandi

Die vielen neuen Solaranlagen werden an wolkenlosen Sommertagen künftig so viel Strom produzieren, dass das Stromnetz überlastet würde. Das ist weitgehend unbestritten. Eine Lösung wäre, das Netz so stark auszubauen, dass selbst an Spitzentagen der gesamte Solarstrom eingespeist werden kann. Doch das ganze Netz auf solche Maximalleistungen auszurichten, würde sehr viel kosten. Es wäre unrentabel.