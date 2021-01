In beiden ideologischen Lagern sind die Eliten heute in der Lage, nach Bedarf Gruppen von Militanten loszuschicken. Illustration: Kornel Stadler

Amerika hat eine traumatische Woche durchlebt. Das stolze Capitol, der klassizistische Prachtbau im Herzen Washingtons, wurde von wilden Horden gestürmt. Einer der Eindringlinge trug bei nacktem Oberkörper über dem bemalten Gesicht einen Wikingerhut mit Pelz und Stierhörnern. Er sah so aus, wie man sich die Westgoten unter Alarich bei der Plünderung Roms im Jahr 410 vorstellt.

Die Hintergründe der Ereignisse reichen tiefer als ihre Ikonografie. In vielerlei Hinsicht befinden sich die USA in so maroder Verfassung wie frühere Weltreiche in ihrem Endstadium.