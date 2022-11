Rücktritt Bundesrätin Sommaruga – Politischer Instinkt, taktisches Geschick – und immer unter Beschuss der SVP In ihren zwölf Jahren im Bundesrat zeichnete sich Simonetta Sommaruga durch grosse Beharrlichkeit aus. Selbst auf härteste Kritik reagierte sie betont sachlich. Charlotte Walser

Bundespäsidentin Simonetta Sommaruga zusammen mit Bundesrat Alain Berset auf dem Weg zu einer Medienkonferenz in Bern während der Covid-19 Pandemie. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Simonetta Sommaruga gehört zu den amtsältesten Bundesratsmitgliedern, mit einem Rücktritt Ende der Legislatur war zu rechnen. Dass der Rücktritt schon jetzt erfolgt, mitten in einer Energiekrise, fast gleichzeitig mit jenem von Ueli Maurer: Damit hatte niemand gerechnet. So sei es auch nicht geplant gewesen, sagte Sommaruga am Mittwoch vor den Medien. Doch sie sei zuversichtlich, dass die Schweiz gut durch den Winter komme.

Sommaruga erinnerte an die Massnahmen, die sie in den vergangenen Monaten aufgegleist hat: die Wasserkraftreserve, das Reservekraftwerk, der Rettungsschirm für Stromkonzerne. Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) hatte Sommaruga 2019 übernommen. Rasch gleiste sie damals eine Gesetzesvorlage zum Ausbau der erneuerbaren Energien auf.

Zu ihren grössten Erfolgen im Uvek zählt der runde Tisch zur Wasserkraft, an dem sich die Branche und die Umweltverbände auf Wasserkraftprojekte einigten. «So findet man in unserem Land Lösungen», sagte Sommaruga dazu. Ihre grösste Niederlage im Uvek war das Nein in der Abstimmung über das CO₂-Gesetz, das noch unter ihrer Vorgängerin Doris Leuthard (Mitte) entstanden war.

Im Justizdepartement, dem sie während acht Jahren vorstand, machte Sommaruga die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative der SVP zu schaffen. Sie hatte engagiert dagegen gekämpft. Sie hatte versucht, die negativen Folgen des Wachstums offen anzusprechen. Es gelang ihr nicht, das Stimmvolk zu überzeugen.

Volksinitiativen, die im Widerspruch zu internationalen Verträgen oder rechtsstaatlichen Prinzipien standen, beschäftigten Sommaruga, seit sie Bundesrätin war. Unmittelbar nach Amtsantritt musste sie den Abstimmungskampf zur Ausschaffungsinitiative führen. Sie verlor ihn ebenso wie jenen zur Pädophileninitiative, deren Annahme sie mit Gesetzesänderungen abzuwenden versuchte. Die Kehrtwende gelang mit der Durchsetzungsinitiative, die das Stimmvolk nach einem heftigen Abstimmungskampf deutlich ablehnte. Der Ton sei in den vergangenen Jahren rauer geworden, stellte Sommaruga am Mittwoch fest. Man dürfe nicht meinen, das habe keine Konsequenzen.

Die Asylpolitik reformiert

Als Justizministerin war Sommaruga für die Asylpolitik verantwortlich – in einer turbulenten Zeit: Nach dem Arabischen Frühling 2011 kamen viele Flüchtlinge nach Europa. Die Kantone stiessen an ihre Kapazitätsgrenzen, das damalige Bundesamt für Migration war nach einer missratenen Reorganisation in einem desolatem Zustand. Heute können Bund und Kantone auf die Notfallplanung zurückgreifen, die Sommaruga damals initiierte, und das Staatssekretariat für Migration ist wieder ein angesehenes Amt.

Sommaruga war erst ein halbes Jahr im Amt, als sie ankündigte, das Asylsystem neu gestalten zu wollen. Fünf Jahre später sagten 67 Prozent der Stimmenden Ja zu ihrer Asylreform – mitten in einer Flüchtlingskrise und gegen den Willen der SVP. Die breite Zustimmung hatte mit dem austarierten Inhalt zu tun: Die Reform sah raschere Verfahren und gleichzeitig einen besseren Rechtsschutz für Asylsuchende vor. Zum Erfolg trug aber auch Sommarugas Vorgehen bei. Sie hatte von Beginn an die Kantone und Gemeinden einbezogen.

Politischer Instinkt, taktisches Geschick: Sommaruga war dafür bekannt, Projekte sorgfältig aufzugleisen, sich gut abzusichern und die relevanten Akteure frühzeitig einzubinden. Hatte sie einmal entschieden, verfolgte sie den eingeschlagenen Weg beharrlich. Auf diese Weise brachte sie trotz bürgerlicher Mehrheit linke Anliegen wie Frauenquoten für grosse Unternehmen und Massnahmen gegen Lohndiskriminierung durch den Bundesrat und das Parlament.

Lieblingsgegnerin der SVP

In verfahrenen Situationen bereitete sie das Terrain für den ersten kleinen Schritt. So holte sie für ehemalige Verdingkinder zunächst eine Entschuldigung und eine Soforthilfe heraus, später einen Solidaritätsbeitrag. Die Verdingkinder erwähnte Sommaruga auch an ihrer Rücktrittsmedienkonferenz: Rücksicht auf jene zu nehmen, die es weniger gut hätten, sei stets ihr politischer Kompass gewesen.

Für die SVP war Sommaruga eine Lieblingsgegnerin. Sie mache alles korrekt, sagte einmal ein SVP-Nationalrat über sie, und es war als Kritik gemeint. Diese Frau müsse gestoppt werden, schrieb die Partei in einem Inserat. Doch Sommaruga liess sich nicht stoppen. Auf anhaltende Kritik und Anfeindungen reagierte sie betont sachlich. Dass sie sich während einer Parlamentsdebatte von SVP-Nationalrat Roger Köppel dazu provozieren liess, den Nationalratssaal zu verlassen, sorgte auch deshalb für einigen Wirbel: Es passte nicht ins Bild, das sich viele von ihr gemacht hatten.

Enge Mitarbeitende beschreiben Sommaruga als warmherzigen und humorvollen Menschen. Sie sei stets authentisch geblieben. Hervorgehoben wird in ihrem Umfeld auch die Rolle, die Sommaruga im Bundesrat spielte: Oft habe sie das Gremium zusammengehalten, etwa während der Pandemie.

Sommaruga war am 22. September 2010 im Alter von 50 Jahren in den Bundesrat gewählt worden, als Nachfolgerin von Moritz Leuenberger. Das Engagement bei der Stiftung für Konsumentenschutz hatte der Pianistin, die vorher in einem Frauenhaus arbeitete, 1999 den Sprung von der Exekutive der Berner Vorortsgemeinde Köniz in den Nationalrat ermöglicht. 2003 gelang es ihr, einen Ständeratssitz zu erobern.

In der Landesregierung musste Sommaruga zunächst gegen ihren Willen das Justiz- und Polizeidepartement übernehmen. Dennoch versuchte sie nicht, es bei der ersten Gelegenheit wieder loszuwerden. Was sie aufgegleist hatte, wollte sie zu Ende führen. Nun tritt sie aus persönlichen Gründen zurück: Ihr Mann hat vor kurzem einen Schlaganfall erlitten. Sie wolle die Schwerpunkte in ihrem Leben nun anders setzen, sagte Sommaruga. Bundesrätin zu sein, verlange vollen Einsatz. Und diesen habe sie gern geleistet.



