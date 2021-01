Musikbildung in Winterthur – Politisches Gehör fürs gemeinsame Musizieren Damit das erweiterte Angebot des Konservatoriums und der Jugendmusikschule gesichert ist, genehmigt der Grosse Gemeinderat einen Kredit von 460’000 Franken. Elisabetta Antonelli

Die Stadt fördert das Musikschulangebot so lange, bis der Kanton übernimmt. Archivfoto: Heinz Diener

Im Chor singen, zusammen in der Band oder dem Orchester spielen – das wird in Winterthur weiterhin möglich sein. Spätestens im Jahr 2022 finanziert der Kanton entsprechende Angebote. Dann tritt das kantonale Musikschulgesetz in Kraft. Bis dahin springt nun die Stadt mit einem Kredit von 460’000 Franken in die Bresche. Der Grosse Gemeinderat gibt dafür ohne Diskussion grünes Licht.

Musikförderung sichergestellt

Pro Schuljahr wird die Stadt insgesamt 230’000 Franken beisteuern. Der grösste Teil des Betrags (80’000 Franken) wird für ein Förderprogramm eingesetzt. 71’000 Franken gehen an das sogenannte Pre-College, die Vorbereitung für das Musikstudium. Orchestern und Chören kommen rund 50’000 Franken zuteil. Für die Stadtjugendmusik kommt jährlich ein Betrag von 30’000 Franken dazu.