Gemeindeversammlung trotz Corona – Politologe sieht Stimmrecht gefährdet Bis zu 500 Stimmberechtigte werden an einer Gemeindeversammlung in der Region erwartet. Ein Politologe kritisiert diese Form der Demokratie während einer Pandemie. Jonas Gabrieli

Eine Gemeindeversammlung im Corona-Zeitalter benötigt mehr Platz, um die Abstände einhalten zu können. Foto: Susanne Keller

Die Gemeindeversammlungen in den nächsten Wochen dürfen stattfinden, das hat der Bundesrat explizit erlaubt. Denn die Gemeinden stehen unter Zeitdruck, benötigen sie schliesslich ein Budget für das kommende Jahr, das aktuell nur von der Versammlung genehmigt werden darf. Die rechtliche Grundlage für eine Urnenabstimmung fehlt im Kanton. Die grosse Frage ist aber: Ergibt eine Demokratie, die nur mit Versammlungen funktioniert, während einer Pandemie noch Sinn?

Daniel Kübler, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Zürich und Direktor des Zentrums für Demokratie Aarau, zweifelt daran: «Es gibt aktuell einen starken Anreiz, nicht an den Versammlungen teilzunehmen.» Er zählt Risikogruppen, aber auch Selbstständige auf. Letztere müssten nach einer Versammlung damit rechnen, in Quarantäne geschickt zu werden.