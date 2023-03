Drogenübergabe in Winterthur – Polizei beobachtet Drogenhandel und verhaftet Dealer Fahnder der Kantonspolizei Zürich haben bei einer Hausdurchsuchung in Winterthur Waffen, Kokain und weitere Drogen sichergestellt.

Der Polizei ist in Winterthur ein Kokaindealer ins Netz gegangen.

Symbolfoto: David Baer

Der Kantonspolizei Zürich ist am letzten Donnerstag ein Schlag gegen den Drogenhandel gelungen. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Fahnder am Nachmittag beim Bahnhof Winterthur eine Drogenübergabe, an der zwei Männer beteiligt waren. Nach Abschluss des Handels verhafteten die Kantonspolizisten den 34-jährigen Schweizer Abnehmer und später auch den 29-jährigen mutmasslichen Betäubungsmittelhändler.

Bei der anschliessenden Hausdurchsuchung beim 29-jährigen Schweizer stellten die Fahnder über 300 Gramm Kokain, rund drei Dutzend Ecstasy-Tabletten, etwa 50 Gramm MDMA, über 200 Gramm Marihuana, mehrere Waffen und über zweitausend Franken sicher.

Der Mann wurde nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt. Der ebenfalls verhaftete Abnehmer wird beim Stadtrichteramt Winterthur wegen verbotenen Besitzes von Kokain angezeigt. Er wurde gleichentags aus der Polizeihaft entlassen.

mst

