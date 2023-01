Bahnhof Winterthur – Polizei beobachtet Drogenverkauf und verhaftet drei Dealer Fahnder beobachteten einen mutmasslichen Verkauf von Betäubungsmitteln. Anschliessend konnten die Polizisten Bargeld und weitere Drogen sicherstellen.

Drei Drogenhändler wurden am Donnerstag verhaftet. Symbolfoto: Kantonspolizei Zürich

Zwei Männer verkauften am Donnerstag Drogen am Bahnhof Winterthur. Dabei wurden sie von Fahndern der Polizei beobachtet – und prompt einer Personenkontrolle unterzogen. Nach der mutmasslichen Übergabe von Betäubungsmitteln wurden die beiden Schweizer verhaftet, ein weiterer Komplize konnte ebenfalls festgenommen werden. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Bei der Durchsuchung der Effekten der Festgenommenen wie auch bei anschliessenden Hausdurchsuchungen konnten die Polizisten rund 300 Gramm Kokain, circa 1,8 Kilogramm Haschisch, rund 6,8 Kilogramm Marihuana, circa 4,5 Kilogramm Streckmittel sowie 4000 Franken Bargeld sicherstellen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurden die drei Schweizer im Alter von 30, 31 und 33 Jahren nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zugeführt.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.