Bei der Holzbadi Wyden in Erlenbach – Polizei birgt toten Schwimmer aus dem See Bei einem Badeunfall ist am Mittwoch in Erlenbach ein 81-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die Polizei suchte unter anderem mit einem Helikopter nach ihm.

Bei der Holzbadi Wyden in Erlenbach ereignete sich am Mittwoch ein tödlicher Badeunfall. Foto: Manuela Matt

Wie das Onlineportal «20 Minuten» am Mittwochabend vermeldete, hat die Polizei bei der Holzbadi Wyden in Erlenbach nach einem vermissten Schwimmer gesucht. Laut Mitteilung der Kantonspolizei ging am Mittwoch kurz nach 17 Uhr die Meldung ein, dass ein 81-jähriger Schwimmer vermisst werde.

Die Polizei suchte unter anderem mit einem Helikopter nach dem Vermissten. Schliesslich fanden Polizeitaucher die Leiche des Mannes rund 40 Meter vom Ufer entfernt in rund fünf Metern Tiefe. Die Polizei konnte den leblosen Körper mittlerweile aus dem See bergen. Nebst der Kantonspolizei waren auch der Seerettungsdienst Küsnacht-Erlenbach, eine Patrouille der Kommunalpolizei Region Meilen sowie die Feuerwehr Erlenbach am Einsatz beteiligt.

zim

Fehler gefunden?Jetzt melden.