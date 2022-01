Velokontrolle in Winterthur – Polizei büsst lichterlose Velofahrende Von 60 kontrollierten Velofahrerinnen und Velofahrern waren fast ein Drittel nicht so unterwegs, wie es sich gehört.

Wer im Dunkeln ohne Licht mit seinem Velo unterwegs ist, wird gebüsst – wenn er dabei erwischt wird. Pixabay

Die Stadtpolizei kontrollierte am Donnerstagabend zwischen 19 und 20.15 Uhr an der Ecke Kesselschmiede/Wylandbrücke, ob die Velofahrerinnen und Velofahrer denn auch vorschriftskonform mit Licht unterwegs waren. In dieser Zeit sind rund 60 Personen kontrolliert worden, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

17 Velofahrende wurden gebüsst. Die Stadtpolizei stellte 14 Bussen wegen fehlenden Lichts aus und je eine Busse wegen der unerlaubten Benutzung des Trottoirs, des Loslassens der Lenkstange und des Mitführens von Gegenständen, welche die Zeichengebung verunmöglichten.

