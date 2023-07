Bundesgericht korrigiert St. Galler Justiz

– Polizei darf Cannabis-Kleinmengen nicht mehr einziehen Die Staatsanwaltschaft wollte 3 Gramm Cannabis vernichten, die bei einem Mann sichergestellt wurden. Das Bundesgericht verfügt nun die Rückgabe – weil der Stoff zum Eigengebrauch bestimmt war. Markus Brotschi

Kiffen bleibt zwar strafbar, aber Cannabis für den Eigengebrauch darf nicht mehr eingezogen werden. Foto: Matin Ruetschi (Keystone)

2,7 Gramm Marihuana und 0,6 Gramm Haschisch: Das stellten Grenzwächter im März 2019 am Bahnhof St. Margrethen bei einem Mann sicher. Zudem wurde ihm eine DNA-Probe entnommen. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen warf dem Mann vor, die Drogen aus Österreich eingeführt zu haben. Zwar wurde der Beschuldigte vom Kreisgericht Rheintal freigesprochen, da sich der Grenzübertritt nicht beweisen liess. Doch das Gericht ordnete, wie in solchen Fällen üblich, die Vernichtung der beschlagnahmten Drogen und der Filtertipps an. Das Kantonsgericht bestätigte dieses Verdikt, wogegen der Mann beim Bundesgericht Beschwerde erhob.

Dieses hat nun den Einzug der Drogen für unrechtmässig befunden. Eine geringfügige und für den Eigenkonsum bestimmte Menge Cannabis dürfe nicht gerichtlich zur Vernichtung eingezogen werden, hält das Gericht in seinem am Montag veröffentlichten Urteil fest. Denn auch der Erwerb, Besitz und die Einfuhr von bis zu 10 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum seien nicht strafbar.

Das Bundesgericht verweist in seiner Begründung darauf, dass seit 2013 der Cannabiskonsum nur noch mit einer Ordnungsbusse geahndet wird. Der Wille des Parlaments sei gleichzeitig gewesen, dass der geringfügige Besitz von Cannabis straflos werde. Die zuständige Gesundheitskommission des Nationalrats hatte damals in ihrem Bericht zur Einführung der Ordnungsbusse explizit festgehalten, dass nur noch Stoff eingezogen werden dürfe, der tatsächlich konsumiert werde. Sprich: Erlaubt ist nur die Beschlagnahmung des Joints, der gerade geraucht wird.

Beschlagnahmung soll Konsum verhindern

Bisher begründeten die Gerichte den Einzug der Drogen in Kleinmengen damit, dass sonst mit dem Cannabis unmittelbar eine Straftat begangen werden könne – nämlich der Konsum des Stoffs. Dieser Praxis setzt das Bundesgericht mit seinem Urteil nun ein Ende. Im konkreten Fall müssen die St. Galler Behörden dem Mann das Cannabis zurückgeben, die Filtertipps werden jedoch vernichtet.

Das Bundesgericht hat mit diesem Urteil eine weitere Klärung im Umgang mit Kleinmengen von Cannabis vorgenommen. Bereits 2017 hielt das Gericht in Lausanne fest, dass der Besitz von maximal 10 Gramm straffrei ist. Experten hatten damals kritisiert, dass das Gericht auf halbem Weg stehen geblieben sei. Denn wenn es den Besitz einer zum Eigenkonsum bestimmten Menge für straffrei erkläre, hätte es gleich auch den Einzug dieser Menge für unzulässig erklären müssen.

Unzulässig war im vorliegenden Fall auch die DNA-Probe. Diese hätte dazu dienen sollen, dem Mann die Einfuhr des Cannabis in die Schweiz nachzuweisen. Dazu sei die DNA-Probe jedoch untauglich gewesen, hält das Bundesgericht fest. Denn sofern auf dem Marihuana und Hasch überhaupt DNA-Spuren gefunden worden wären, so wären sie mit grosser Wahrscheinlichkeit vom Verdächtigten selbst gewesen. Damit wäre aber die Einfuhr nicht bewiesen worden.

Wer maximal 10 Gramm Marihuana zum Eigengebrauch besitzt, muss künftig nicht mehr mit der Beschlagnahmung rechnen. Foto: Martin Ruetschi (Keystone)

Der Konsum von Cannabis ist in der Schweiz nach wie vor verboten, wird jedoch seit 2013 nur noch als Übertretung taxiert und mit einer Ordnungsbusse von 100 Franken geahndet. Einen Strafregistereintrag gibt es dafür nicht. Verboten sind Cannabisprodukte ab einem THC-Gehalt von 1 Prozent. Cannabis wird als verbotene Droge häufig als Marihuana (getrocknete Cannabisblüte) oder Haschisch (Cannabisharz) gehandelt.

Der Verein Legalize It, der für die vollständige Hanflegalisierung kämpft, zeigt sich erfreut über das Urteil. «Das Bundesgericht stellt nun endlich klar, dass sich die Polizei und die Staatsanwaltschaften um anderes kümmern sollen als um Cannabiskonsumenten», sagt Vereinssekretär Sven Schendekehl. Ärgerlich sei, dass das Bundesgericht diese Klarstellung nicht schon viel früher gemacht habe. Schendekehl hofft, dass mit dem jüngsten Urteil auch die Zahl der polizeilichen Verzeigungen wegen Cannabiskonsums weiter zurückgeht, wie dies bereits nach dem Urteil von 2017 der Fall war. Damals reduzierte sich diese Zahl von über 30’000 auf rund 20’000 Verzeigungen. Die Zahl der erteilten Ordnungsbussen wegen Cannabiskonsums verringerte sich damals von fast 20’000 auf unter 10’000 im Jahr. 2021 wurden in der Schweiz rund 21’700 Verzeigungen und gerade noch rund 3600 Ordnungsbussen registriert.

