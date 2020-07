Drogenfund in Winterthur – Polizei entdeckt Hanfanlage in Theatergebäude Der Stadtpolizei Winterthur hat am Donnerstag in Grüze eine Hanfplantage ausgehoben. Mehr als 1000 Hanfpflanzen wurden in jenem Geschäftsgebäude sichergestellt, indem auch das Theater Kanton Zürich stationiert ist.

Die Hanfplantage befand sich in diesem Gebäude an der Kreuzung Scheideggstrasse/Industriestrasse. Foto: Tanja Dorendorf (T + T Fotografie)

Die Stadtpolizei Winterthur hat am Donnerstag eine Hanfplantage ausgehoben. Die gut 1000 Hanfpflanzen befanden sich in einem Geschäftsgebäude im Stadtteil Grüze. In derselben Liegenschaft befindet sich unter anderem auch der Hauptsitz des mobilen Berufstheaters Kanton Zürich. Die Stadtpolizei Winterthur bestätigt auf Anfrage den Einsatz.

Hinweise aus der Bevölkerung

Der Fahndungserfolg gelang aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung und polizeiliche Ermittlungen. Die Anlage wurde offenbar professionell betrieben. Neben den über 1000 Hanfpflanzen stellte die Polizei auch umfangreiches Beleuchtung- und Bewässerungsmaterial sicher.

Der Mieter des betreffenden Raumes, ein 41-jähriger Türke, wurde vorläufig festgenommen.

Die über 1000 aufgefundenen Cannabis-Pflanzen wurden professionell beleuchtet und gewässert. Stapo Winterthur

( huy )