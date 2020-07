Ohne Patent und mit Live-Musik – Polizei entdeckt mitten in Winterthur zwei illegale Clubs 30 Personen feierten illegal in zwei Räumlichkeiten, in denen auch die Corona-Regeln nicht eingehalten wurden. Mirko Plüss

Ermittler der Stapo kamen den Betreibern auf die Schliche. Foto: Moritz Hager

Die Stadtpolizei Winterthur hat an den vergangenen zwei Wochenenden zwei illegal betriebene Clubs per sofort geschlossen. Dies teilte die Medienstelle am Dienstagnachmittag mit.