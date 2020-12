Mehrere Autos ausgeraubt – Polizei erwischt Autoknacker Die Stadtpolizei Zürich hat in der Nacht auf Mittwoch einen jungen Autoknacker erwischt. Er erbeutete 285 Franken in Münz.

Eine Patrouille der Stadtpolizei Zürich konnte in der Nacht auf Mittwoch einen jungen Autoknacker verhaften. Foto: Dominique Meienberg

Nicht gerade die ganz grosse Beute hat ein 15-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch in einer Zürcher Tiefgarage gemacht. Laut einer Mitteilung hat der Jugendliche dort mehrere Autos aufgebrochen und ausgeraubt. Insgesamt erbeutete er so 285 Franken.

Wie die Stadtpolizei Zürich weiter schreibt, sei der Jugendliche einer Patrouille an der Kreuzung Badenerstrasse/Feldblumenstrasse aufgefallen, weil er beim Auftauchen des Streifenwagens «unverzüglich das Weite suchte». Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuss konnte der Jugendliche gestellt und kontrolliert werden. Dabei wurden die 285 Franken in Münz festgestellt.

Der Jugendliche wurde noch in der Nacht durch die Polizei befragt und anschliessend wieder entlassen.

gvb