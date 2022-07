Aufgefallen in Winterthur – Polizei findet gelbe Kugel Die Kugel stammt möglicherweise von einem Planetenweg, vermutet die Stadtpolizei. Helmut Dworschak

Die Stadtpolizei fragt, wem diese Kugel gehört, die hier von der Polizeihündin Kuma bewacht wird. Foto: PD

Eine Patrouille der Stadtpolizei Winterthur hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine gelbe Kugel aufgegriffen. Auf dem Foto glänzt sie so frisch und freundlich wie eine sonnengereifte Zitrone. Wo sie hingehört, weiss niemand. Sie selbst ist stumm wie ein Fisch. Wahrscheinlich ist sie damit beschäftigt, ihr Abenteuer zu verarbeiten.

Im Bereich Pflanzschulstrasse/Tösstalstrasse beobachtete die Patrouille Jugendliche, die mit einer gelben Kugel Fussball spielten – so gut das mit einem drei bis fünf Kilo schweren Ball eben geht. Als die Patrouille sich näherte, seien die Jugendlichen davongerannt, sagt Rahel Egli, Mediensprecherin der Stadtpolizei. Jetzt wartet die Kugel auf dem Polizeiposten auf ihren Besitzer. Ihr Durchmesser beträgt rund 50 Zentimeter.

Aus Hartplastik

Mit Mutmassungen gibt sich die Polizei im Normalfall nicht ab. Doch dieses rätselhafte Ding regt auch ihre Fantasie an. «Es handelt sich nicht um einen Gymnastikball», heisst es unter dem Foto, das die Stadtpolizei auf Instagram veröffentlicht hat: Die Kugel sei nämlich aus Hartplastik. Vielleicht ist es die Sonne aus einem Planetenweg? Ein solcher führt etwa von Effretikon zum Schloss Kyburg. Von dort stammt sie aber nicht: «Unsere Sonne ist noch da», sagt Brigitte Känzig von der Stadtverwaltung Effretikon.

Warum auch sollte sich jemand die Mühe machen, eine gelbe Kugel in die Stadt zu transportieren und sie dort liegen lassen? Zu vermuten ist eher, dass das rätselhafte Ding aus einem der Gärten stammt, von denen es in der Stadt viele gibt. Dort geriet die Kugel ins Visier der Jugendlichen. Jetzt zeigen wir dem FC Winterthur, wie man Tore schiesst, werden sie sich gedacht haben. Um bald festzustellen, dass es gar nicht so leicht ist und man sich mit dem Ding schnell den Fuss verstaucht. Die Stadtpolizei dankt für Hinweise: 052 267 51 52.

Helmut Dworschak ist Kulturredaktor im Ressort Stadt Winterthur. Er ist promovierter Germanist und seit 1994 journalistisch tätig. Mehr Infos

