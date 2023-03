Kriminalität in Winterthur – Polizei findet gestohlene Ware im Wert von über 10’000 Franken Weil sie ihre Tankfüllung nicht zahlten, gerieten zwei Georgier ins Visier der Polizei. Die beiden hatten zuvor mehrere Warenhäuser im Raum Winterthur bestohlen.

Die Polizei fand im Auto und im Hotelzimmer der beiden Verdächtigen Diebesgut im Wert von über 10’000 Franken. Foto: Stadtpolizei Winterthur

Am Dienstagmorgen kurz vor 9.30 Uhr meldete eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Winterthur Grüze der Stadtpolizei, dass ein Kunde seine Tankfüllung nicht bezahlt habe. Wie die Polizei nun mitteilt, sicherte eine Patrouille das entsprechende Auto gleichentags kurz nach dem Mittag. Bei der anschliessenden Kontrolle fanden die Polizisten mutmassliches Diebesgut. Sie verhafteten die beiden Insassen des Autos, einen 35-jährigen und einen 36-jährigen Georgier.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wurde wegen Verdachts auf weitere Diebstähle eine Hausdurchsuchung im Hotelzimmer der Touristen durchgeführt. Dabei konnten weitere gestohlene Gegenstände sichergestellt werden: Rasierer, Rasierklingen, Zahnbürstenaufsetzer und Spielzeugautos im Verkaufswert von über 10’000 Franken. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass diese in mehreren Warenhäusern in Winterthur und Umgebung entwendet worden sein dürften. Die beiden Tatverdächtigen hätten sich gegenüber der Polizei geständig gezeigt und wurden der Strafanwaltschaft zugeführt. Sie müssen mit einer Wegweisung aus der Schweiz und einem Einreiseverbot rechnen.

zim

