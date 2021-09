Mutmassliches Tötungsdelikt – Polizei findet toten Mann beim GZ Bachwiesen Am frühen Sonntagmorgen traf die Stadtpolizei Zürich beim Gemeinschaftszentrum Bachwiesen auf einen leblosen Mann. Offenbar handelt es sich um ein Opfer eines Tötungsdelikts. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Tathergang und die Hintergründe sind unklar: Der aufgebotene Notarzt von Schutz & Rettung Zürich konnte nur noch den Tod des zurzeit nicht einwandfrei identifizierten Mannes feststellen. Foto: dsa

Kurz vor 5 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich zum Gemeinschaftszentrum Bachwiesen gerufen. Dort trafen die Polizisten auf einen leblosen Mann. Der aufgebotene Notarzt von Schutz & Rettung Zürich konnte nur noch den Tod des zurzeit nicht einwandfrei identifizierten Mannes feststellen. Aufgrund der vorgefundenen Situation und ersten Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft, Polizei und Ärzten des Instituts für Rechtsmedizin muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden. Die Stadtpolizei Zürich nahm in diesem Zusammenhang eine tatverdächtige Person fest.

Zur Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts aufgeboten. Der Tathergang und die Hintergründe sind unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität, der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin.

Schrei in der Nacht

Die Polizei sucht Zeugen. Am Sonntagmorgen hat sie Anwohner befragt, ob sie in der Nacht einen Schrei vernommen hätten. Personen, die an der Bachwiesenstrasse im Kreis 9, unmittelbar beim Gemeinschaftszentrum Bachwiesen, ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich unter der Telefonnummer, 044 247 22 11, zu melden.

Grosseinsatz beim GZ Bachwiesen: Die Polizei war mit zivilen Fahrzeugen vor Ort. Foto: sip

