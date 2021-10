Tötungsdelikt in Rapperswil – Polizei findet Vater und Tochter in Wohnung tot auf Die Ermittler gehen davon aus, dass der 54-Jährige zuerst seine Tochter und dann sich selbst richtete. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Lisa Aeschlimann

An der Fluhstrasse in Rapperswil-Jona kam es zu einem mutmasslichen Tötungsdelikt. Foto: ZSZ

Am frühen Montagmorgen, kurz vor acht Uhr, meldet sich eine Person bei der Polizei, dass «an der Fluhstrasse eventuell etwas vorgefallen sein könnte». Wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt, fanden die Rettungskräfte im Einfamilienhaus einen 54-jährigen Schweizer und seine 12-jährige Tochter tot vor. Die Strafverfolgungsbehörden des Kantons St. Gallen gehen davon aus, dass der Vater mutmasslich seine Tochter umbrachte und sich anschliessend selbst tötete.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die genauen Umstände der Tat werden nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen, des Institutes für Rechtsmedizin und verschiedenster Fachdienste der Kantonspolizei St. Gallen untersucht.

Die Ehefrau und das zweite gemeinsame, ältere Kind dürften sich zum Tatzeitpunkt nicht im gemeinsamen Haus aufgehalten haben. Die psychologische Hilfe wurde für die Betreuung der Angehörigen aufgeboten.

Hilfe bei Suizidgedanken Infos einblenden Haben Sie Suizidgedanken oder kennen Sie jemand, der Unterstützung benötigt? Kontaktieren Sie bitte die Dargebotene Hand, Telefon 143. E-Mail- und Chat-Kontakte finden Sie auf www.143.ch. Das Angebot ist vertraulich und kostenlos. Für Kinder und Jugendliche ist Telefon 147 da, auch per SMS, Chat, E-Mail, www.147.ch. Weitere Informationen und Kontaktstellen finden Sie auf www.reden-kann-retten.ch. Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben, gibt es auf www.trauernetz.ch.

Drittes Tötungsdelikt innert wenigen Tagen

Es ist bereits der dritte Tötungsdelikt in kurzer Zeit: Am letzten Mittwoch starb eine 30-jährige Frau in Zürich Altstetten. Die Polizei geht davon aus, dass ihr 46-jähriger Ehemann sie erstochen hat. Der Mann war polizeilich bekannt und hatte nur Stunden vor der Tat ein Kontakt- und Rayonverbot bekommen (lesen Sie hier, ob es strengere Gewaltschutz-Massnahmen braucht).

Im Kanton Glarus ist in der Nacht auf Samstag eine 30-Jährige getötet worden. Die Frau war in einem Auto auf einem Parkplatz in der Nähe eines Altersheims in Netstal in der Nacht auf Samstag erschossen worden. Der mutmassliche Täter rief danach die Polizei an und liess sich vor Ort festnehmen. Der 27-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

Lisa Aeschlimann ist Redaktorin im Ressort Zürich. Sie schreibt schwerpunktmässig über Sicherheitspolitik, Kriminalität, Polizei und Justiz. @lisaaeschlimann

Fehler gefunden?Jetzt melden.