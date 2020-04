Motorenlärm auf Winterthurer Strassen – Polizei geht gegen «Auto-Poser» vor Die Stadtpolizei hat am letzten Samstag gezielt die sogenannte Auto-Poser-Szene kontrolliert – dies nachdem sich Beschwerden über unnötigen Motorenlärm gehäuft hatten. Marc Leutenegger

Ist es der fehlende Ausgang oder das schöne Wetter? Die Auto-Poser-Szene trifft sich häufig und vor allem nachts gut hörbar in Winterthur. KEYSTONE

In letzter Zeit häuften sich bei der Stadtpolizei Winterthur Klagen aus der Bevölkerung über die sogenannte Auto-Poser-Szene. Einerseits würden diese die Versammlungs- und Distanzvorschriften nicht einhalten, andrerseits verursachten die meist jungen Männer vermeidbaren Lärm, indem sie unnötigerweise mit aufheulenden Motoren in den Quartieren herumfahren.



Am Samstagabend führte die Stadtpolizei Winterthur darum zwischen 21 Uhr und Mitternacht bei zwei beliebten Tankstellen in Veltheim und in Oberwinterthur sowie in einem Parkhaus in der Innenstadt Kontrollen durch, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die Bilanz: Drei Autolenkende mussten wegen abgefahrener Reifen verzeigt werden, zwei Lenker hatten keine Kontrollschilder montiert und in mehreren Fällen muss die technische Ausrüstung der getunten Fahrzeuge im Nachgang noch genauer überprüft werden.



Mehrfach mussten die Polizistinnen und Polizisten zudem intervenieren, weil sich die betreffenden Autofahrerinnen und Autofahrer nicht an die COVID19-Vorschriften hielten. Mehrere Personen wurden deshalb weggewiesen.