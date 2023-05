Nach Leichenfund in Limmat – Polizei identifiziert toten Mann Am späten Samstagabend geriet ein Mann nach einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe in die Limmat und wurde am Folgetag tot geborgen. Die Identität des Toten konnte nun geklärt werden.

Am späten Samstagabend eskalierte ein Streit in der Zürcher Innenstadt, wobei ein Mann in die Limmat fiel. Nach einer Suchaktion der Polizei wurde sein lebloser Körper am Sonntag geborgen.

Nun ist die verstorbene Person identifiziert. Wie die Kantonspolizei Zürich am Montagmittag mitteilt, handelt es sich um einen 32-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen. Dies hätten Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin Zürich und der Polizei ergeben.

Die genauen Umstände und die Hintergründe des Ereignisses seien weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen, teilt die Polizei weiter mit. Ein Gewaltdelikt könne gemäss jetzigem Erkenntnisstand nicht ausgeschlossen werden.

Gemäss der ersten Polizeimitteilung vom Wochenende war es am Samstag gegen 23 Uhr auf dem Platzspitz in der Nähe der Schiffstation Landesmuseum zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Darauf sei eine männliche Person in die Limmat gefallen. Die anderen an der Auseinandersetzung beteiligten Personen ergriffen die Flucht.

