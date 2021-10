Klimarebellen in Zürich – Polizei trägt Aktivisten aus dem Hauptbahnhof Die dritte Strassenblockade der Gruppe Extinction Rebellion wurde von der Polizei im Keim erstickt: Sie hat die Demonstrierenden in der Bahnhofshalle eingekesselt. UPDATE FOLGT

Passiver Widerstand: Die Demonstrierenden werden von der Polizei einzeln weggetragen. Bild: Beat Metzler

Am Zürcher Hauptbahnhof sorgen Polizeikräfte dafür, dass Mitglieder der Gruppe Extinction Rebellion nicht zu einer weiteren Aktion in die Zürcher Innenstadt aufbrechen können. Etwa 30 Aktivistinnen und Aktivisten haben sich dort kurz vor 12 Uhr versammelt und wurden eingekesselt.

Inzwischen hat die Polizei damit begonnen, Wegweisungen gegen die Demonstrierenden auszusprechen. Jene, die in der Stadt wohnen, dürfen sich demnach nicht mehr im Kreis 1 aufhalten, alle anderen müssen die Stadt ganz verlassen.

Mehr Polizei als Demonstrierende: Die dritte Aktion von Extinction Rebellion wird im Hauptbahnhof abgeblockt und kontrolliert nun die Teilnehmenden. Bild: Beat Metzler

Die meisten Aktivistinnen und Aktivisten verlassen die Sperre, ohne Widerstand zu leisten. Etwa 15 Personen verharren jedoch an Ort und Stelle und werden nun einzeln von der Polizei weggetragen. Sie leisten keinen Widerstand.

Dritte Aktion in der Zürcher Innenstadt

Wie bereits Anfang Woche wollten die Klima-Demonstrierenden auch heute Mittag den Verkehr in der Zürcher Innenstadt lahmlegen. Am Montag und am Dienstag ist ihnen das auf der Uraniastrasse und der Rudolf-Brun-Brücke geglückt. Mit der Einkesselung am Hauptbahnhof wird die heutige Aktion bereits im Keim erstickt.

Einkesselung am Hauptbahnhof: Etwa 30 Aktivistinnen und Aktivisten harrten am Mittwoch am Boden aus, bis sie abgeführt wurden. Bild: Beat Metzler

Die Stadtpolizei stellte an den vorangegangenen Tagen jeweils ein Ultimatum und trug danach jene weg, die auf der Strasse verharrten. Am Montag führte sie 134 Personen ab. Am Dienstag nahm die Polizei nach eigenen Angaben 15 Menschen mit auf die Wache.

