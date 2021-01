Einbrüche im Kanton Zürich – Polizei klärt zwei Einbruchserien auf Die Kantonspolizei Zürich ist zwei Einbrechern auf die Schliche gekommen. Die Rumänen verübten mehrere Dutzend Einbrüche und erbeuteten dabei total über 150’000 Franken.

Einem Rumänen konnte die Polizei 35 Einbrüche und einem Landsmann 19 Einbrüche nachweisen. (Symbolbild) Foto: PD/Kapo ZH

Die Kantonspolizei Zürich hat die Ermittlungsverfahren gegen zwei Einbrecher abgeschlossen und dabei mehrere Dutzend Straftaten mit einem Gesamtdeliktsbetrag von über 150’000 Franken aufgeklärt.

Am 21. Juli 2020 wurde ein 60 Jahre alter Rumäne in Winterthur nach einer Kontrolle verhaftet. Der Mann hatte sich vornehmlich auf Einbrüche in Gewerbeliegenschaften spezialisiert, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. In Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich und dem Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Thurgau konnten dem Rumänen schlussendlich 35 Einbruchdiebstähle im Kanton Thurgau, dem unteren Tösstal, dem Zürcher Weinland sowie dem Zürcher Oberland angelastet werden. Er erbeutete Waren im Wert von rund 48’000 Franken. Der von ihm angerichtete Sachschaden beläuft sich auf über 160’000 Franken.

19 Einbruchdiebstähle seit 2014

Ein weiteres Ermittlungsverfahren richtete sich gegen einen 37-jährigen Rumänen. Er wurde am 22. August 2020 beim Grenzübertritt von Deutschland in die Schweiz von Angehörigen der Eidgenössischen Zollverwaltung kontrolliert und aufgrund einer Ausschreibung wegen Eigentumsdelikten der Staatsanwaltschaft See/Oberland zugeführt. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und die Spurenauswertung durch das Forensische Institut Zürich zeigten, dass dem Verhafteten mindestens 19 Einbruchdiebstähle in Fällanden, Dübendorf, Glattbrugg und Oberglatt aus dem Jahre 2014 zur Last gelegt werden können. Gesamthaft erbeutete der mutmassliche Einbrecher Deliktsgut im Wert von rund 117’000 Franken und richtete dabei einen Sachschaden von über 50’000 Franken an.

far