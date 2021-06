Kurioser Einsatz – Polizei klettert durch Fenster, um Frau zu befreien Die Stadtpolizei Winterthur hat am Donnerstagmorgen eine Rentnerin aus einer misslichen Lage geholt. Die Frau hatte sich in der eigenen Wohnung eingeklemmt.

In Winterthur wurde die Polizei am Donnerstagmorgen zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz gerufen. Dabei gelang es den Beamten, einer älteren Frau aus der Klemme zu helfen.



Wie die Stadtpolizei mitteilt, erhielt sie gegen 9 Uhr einen Notruf aus dem Steig-Quartier. Eine Frau meldete sich, weil sie sich in der eigenen Wohnung eingeklemmt hatte und nicht mehr befreien konnte.

Schlüssel steckte von innen

Offenbar hatte die Rentnerin versucht, etwas hinter ihrem Sofa hervorzuholen. Dabei kippte das Möbel jedoch derart unglücklich gegen die Wand, dass der Arm der Frau durch das Gewicht des Sofas und das Eigengewicht eingeklemmt wurde und sie keine Chance mehr hatte, sich zu befreien. Erschwerend kam hinzu, dass der Wohnungsschlüssel von innen im Türschloss steckte und ihr deswegen auch der Ehemann nicht helfen konnte.



Den ausgerückten Polizisten gelang es schliesslich, durch ein offenes Fenster in die Wohnung im ersten Stock zu klettern und die Frau zu befreien. Der Rettungsdienst kontrollierte danach sicherheitshalber den Gesundheitszustand der 70-jährigen Frau. Glücklicherweise blieb sie unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

