Grosskontrolle in Dübendorf – Polizei kontrolliert 230 Fahrzeuge Die Stadt- und die Kantonspolizei Zürich haben am Freitagabend eine Grosskontrolle im Raum Dübendorf durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk legten sie auf die Fahrfähigkeit der Lenkenden. red

Grosses Polizeiaufgebot Regionale Grosskontrollen führen die Kantonspolizeien regelmässig durch . Symbolbild/KEYSTONE

Im Rahmen der Grosskontrolle kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten am Freitagabend rund 230 Fahrzeuge und ihre Insassen. Wie die Kantonspolizei Zürich in ihrer Mitteilung weiter schreibt, bekamen fünf Personen eine Strafanzeige; vier wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand oder unter Drogeneinfluss.

Eine Person wegen eines Verstosses gegen das Waffengesetz.

Den vier Fahrzeuglenkenden wurde der Führerausweis vorläufig abgenommen. Gegen 12 weitere Fahrzeuglenkende musste wegen Fahren in nicht fahrfähigem Zustand und Besitz von Betäubungsmitteln rapportiert werden. Verschiedene Verkehrsregelwiderhandlungen führten zudem zu fünf Ordnungsbussen.