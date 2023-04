Verhaftungen in Winterthur – Polizei lässt Lokal wegen illegaler Sportwetten hochgehen Polizisten haben am Donnerstagabend ein Lokal in Winterthur kontrolliert. Mehrere Personen wurden beim Abschliessen von illegalen Sportwetten erwischt.

Mehrere Leute wurden am Donnerstagabend verhaftet. Symbolfoto: Kantonspolizei Zürich

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr kontrollierten Polizisten ein Lokal in der Stadt Winterthur. Der Verdacht: Widerhandlungen gegen das Bundesgesetz über Geldspiele. Die Beamten erwischten mehrere Personen, die mit einem webbasierten Programm auf ihren Mobiltelefonen illegale Sportwetten abschlossen, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilt.

Der Wirt, ein 47-jähriger Schweizer, und eine 30-jährige Angestellte rumänischer Nationalität wurden festgenommen und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Ein Gast wurde polizeilich gesucht und musste ebenfalls verhaftet werden, wie die Polizei weiter schreibt. Zudem konnten drei ausstehende Bussenverfügungen vollzogen werden.

Neben einigen Tausend Franken aus Wettspielen wurden mehrere Mobiltelefone und ein Tablet beschlagnahmt, die für Wettspiele verwendet wurden. Neben der Kantonspolizei Zürich waren auch die Stadtpolizei Winterthur und eine Spezialistin der interkantonalen Geldspielaufsicht im Einsatz.

mps

