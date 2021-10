Grösstes Treffen bisher – Polizei löst internationales Autoposer-Treffen in Dübendorf auf Beim Treffen in einem öffentlichen Parkhaus hat die Polizei 160 Fahrzeuge kontrolliert. So viele wie noch nie bei einem Autoposer-Treffen.

So gross war bisher kein Autoposer-Treffen: In Dübendorf kontrollierte die Polizei 160 Fahrzeuge. Symbolbild: Sabina Bobst

Aufgrund von Meldungen aus der Bevölkerung zu quietschenden Reifen und aufheulenden Motoren in einem öffentlichen Parkhaus rückte die Kantonspolizei in der Nacht auf Sonntag nach Dübendorf aus. Wie sich herausstellte, kam der Lärm von einem grossen Autoposer-Treffen: Die Polizisten überprüften in der Folge während mehrerer Stunden 160 Fahrzeuge und deren Fahrzeuginsassen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, waren die Teilnehmer aus praktisch allen Kantonen in der Deutschschweiz sowie aus Deutschland und dem Fürstentum Liechtenstein angereist. Die Veranstaltung wurde aufgelöst.

Mit 160 beteiligten Fahrzeugen war das Autoposer-Treffen so gross wie bisher keines, von dem die Kantonspolizei Kenntnis hat. Er könne sich an keine andere Veranstaltung mit diesen Dimensionen erinnern, sagt Polizeisprecher Marc Besson auf Anfrage. Das bisher grösste bekannte Treffen fand Anfang Jahr in Grafstal im Zürcher Oberland statt: Damals handelte es sich um 57 Autos.

Für das Dübendorfer Treffen wurde über die sozialen Medien mobilisiert. Die Polizei kennt die Organisatoren. Weitere Abklärungen zum Treffen seien im Gang.

Klar ist, dass vier Fahrzeuge eindeutig gegen die Bestimmungen verstiessen. Sie wurden wegen vermeidbaren Lärms und nicht vorschriftsgemässer Auspuffanlagen stillgelegt. Ausserdem hat die Polizei rund ein Dutzend Lenker wegen unerlaubter Änderungen am Fahrzeug verzeigt. Die Autos wurden zur Nachprüfung bei den zuständigen Strassenverkehrsämtern gemeldet.

