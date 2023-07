Vorfall mit Jugendlichem bei Stadtpolizei Zürich – «Polizei müsste erläutern, warum sie Kind in Handschellen legt» Kürzlich kursierten Videos auf Social Media, welche Zürcher Polizisten in unvorteilhaften Situationen zeigten. Ein Professor ordnet ein, was das mit dem Ansehen der Polizei macht. Sabrina Bundi

Kürzlich kam es bei einem Schulhaus in Zürich zu einer Festnahme eines Jungen durch die Polizei. Ein Polizist sei übertrieben hart gegen das Kind vorgegangen, kritisieren Augenzeugen. Foto: 20min/News-Scout

Zwei Polizisten stehen um einen Jungen, der am Boden liegt, die Hände hinter dem Rücken in Handschellen. Der Bub ist elf Jahre alt. Eine Frau kommt hinzu und fragt: «Geht das nicht auch anders?» Der eine Polizist schnauzt sie an: «Wollen Sie den nehmen?»