Unerlaubtes Feuerwerk in Winterthur – Polizei musste wegen exzessiver Böllerei ausrücken Hoch über der Stadt zündete ein 19-Jähriger in der Nacht auf Montag massenhaft Riesenböller und schreckte Anwohner in Veltheim auf. Ihm droht mehr als eine einfache Busse. Till Hirsekorn

Eigentlich ein Ort der Stille und der Idylle: Der Aussichtspunkt Güetli mit Blick über Veltheim. Hier in der Nähe feuerte ein 19-Jähriger minutenlang Riesenböller ab. Foto: Enzo Lopardo

«Wir standen im Bett und dachten an eine explodierende Gasleitung oder so. Derart laut hat es geknallt, und immer wieder!», erzählt ein Anwohner aus Veltheim. Die Knallerei hatte offenbar nicht nur ihn und seine Frau aufgeschreckt, sondern die halbe Nachbarschaft. Bei der Stadtpolizei gingen am Sonntagabend gegen 23.10 Uhr mehrere Meldungen ein.