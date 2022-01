Einsatz in Rudolfingen – Polizei nimmt Autoeinbrecher fest Am Sonntagmorgen beobachtete eine Frau, wie ein 19-jähriger Algerier ihr Auto aufbrach. Wie sich herausstellte, verliess er den Tatort mit einem ebenfalls gestohlenen E-Bike.

Der 19-jährige Algerier trug Diebesgut von mindestens einem weiteren Autoeinbruch auf sich. Symbolbild: Dominic Favre (Keystone)

Ein unbekannter Mann versuchte am Sonntagmorgen, kurz nach 8.30 Uhr, ein parkiertes Auto in Rudolfingen aufzubrechen. Was er nicht wusste: Die Besitzerin des Fahrzeuges beobachtete ihn und meldete den Vorfall der Polizei. Der Autoeinbruch ereignete sich auf dem Gemeindegebiet von Trüllikon.



Er habe Sachen aus dem Fahrzeug entwendet und sei dann mit einem E-Bike davongefahren. Die Nahbereichsfahndung führte mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, zum Fahndungserfolg, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Der flüchtige Täter wurde ungefähr fünf Kilometer vom Tatort entfernt und versteckt in einem Gebüsch von der Polizei gestellt und verhaftet. Er trug Deliktsgut von mindestens zwei Autoeinbrüchen auf sich. Das von ihm zur Flucht benützte E-Bike hatte er ebenfalls entwendet.

Nach den polizeilichen Befragungen wurde der 19-jährige Algerier der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

