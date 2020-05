Stadtpolizei Winterthur – Polizei nimmt mit Corona-Bussen fast 40’000 Franken ein Die Stadtpolizei Winterthur hat bereits mehrere Hundert Personen wegen Verstössen gegen die Corona-Regeln gebüsst. Ab Pfingsten wird es etwas lockerer. Thomas Münzel

Im Grossen und Ganzen halte sich die Winterthurer Bevölkerung gut an die Corona-Regeln, heisst es bei der Stadtpolizei Winterthur. Bild: Enzo Lopardo

Die Corona-Pandemie spült unerwartete Bussenerträge in die Stadtkasse: Bis heute wurden in Winterthur im Zusammenhang mit Verstössen gegen die Corona-Regeln 378 Ordnungsbussen zu je 100 Franken ausgestellt. Laut Stapo-Sprecher Michael Wirz wurden 191 Bussen verteilt, weil der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten wurde. 187 Ordnungsbussen wurden ausgestellt, weil die Polizei Gruppen von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum angetroffen hatte. «Wir haben bisher immer mit gesundem Menschenverstand und Augenmass gehandelt», sagt Wirz mit Blick auf die bisherigen Corona-Kontrollen in der Stadt. «Nach einer gewissen Zeit stellten wir aber fest, dass sich einzelne Gruppen – häufig junge Menschen – um die Vorschriften schlichtweg foutierten.» Aus diesem Grund habe man begonnen, uneinsichtige Gruppen zu büssen.