Hausbesetzung in Oberwinterthur – Polizei räumt besetztes Haus in Oberwinterthur Am Montag besetzte ein Kollektiv das Haus an der Römerstrasse 81. Ein Polizeieinsatz ist noch im Gang. Delia Bachmann

Ein Mann mit Geweihmaske spaziert auf dem Dach der «Villa Kunterbunt» an der Römerstrasse 81. Foto: Delia Bachmann

«So etwas habe ich in 40 Jahren nicht erlebt», sagt Ulrich Koller, Geschäftsführer und VR-Präsident von Lerch und Partner. Er steht auf dem Platz vor dem Haus an der Römerstrasse 81, das der Firma gehört. Und schaut dem Mann zu, der mit Geweihmaske übers Dach spaziert. Dieser gehört zu einer Gruppe, die am Montagmorgen das Haus besetzt hat. «Die Häuser denen, die sie brauchen. Lasst uns gemeinsam die Stadt gestalten und solidarisch Wohnraum verwalten», schreibt die Gruppe, die sich «Pippi Langstrumpf und ihre Bande» nennt, in einem Communiqué.