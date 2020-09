Tempobeschränkung auf der Irchelstrasse – Polizei reduziert Tempo zwischen Berg am Irchel und Teufen Zwischen dem Weiler Talcher bei Berg am Irchel und Teufen passieren regelmässig Unfälle. Nun reagiert die Kantonspolizei und beschränkt die Höchstgeschwindigkeit auf 60 Kilometer pro Stunde. Nina Thöny , Markus Brupbacher

Auf dem Abschnitt zwischen Berg am Irchel und Teufen kommt es regelmässig zu Unfällen. Foto: Melanie Duchene

Ob auf dem Velo oder im Auto: Die Fahrt auf der Irchelstrasse zwischen dem Weiler Talcher bei Berg am Irchel und Teufen kann sich unheimlich anfühlen. Die Kurven sind eng, die Sicht zwischen den vielen Bäumen unübersichtlich, und an einigen Stellen fällt das Bord neben der Strasse steil ab. Es überrascht deshalb nicht, dass auf dem Abschnitt viele Unfälle passieren. Zahlen der Kantonspolizei Zürich zufolge ereigneten sich auf dieser Strecke in den vergangenen drei Jahren 25 Verkehrsunfälle, allein in diesem Frühjahr und Sommer kamen 8 neue hinzu.