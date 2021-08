Starke Strömung im Rhein – Polizei rettet zwei Schwimmerinnen und Hund auf SUP Bei Neuhausen musste die Polizei zwei Frauen und einen Hund aus dem Rhein retten. Sie konnten nicht mehr selbstständig ans Ufer gelangen.

Der Vierbeiner befand sich auf dem Stand-up-Paddle. Symbolfoto: Keystone/DPA/Daniel Bockwoldt

Zwei Frauen schwammen am Freitagnachmittag im Rhein unterhalb des Pontonierdepots Richtung Flurlingerbrücke. Auf einem Stand-up-Paddle-Board (SUP) führten sie einen Hund mit sich, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt.

Sie waren von der starken Strömung im Rhein überrascht, es war ihnen nicht mehr möglich, selbstständig ans Ufer zu gelangen. Sie konnten sich bloss noch an einem Mauervorsprung mit den Händen festhalten. Ein Passant griff ein, er konnte das SUP bis zum Eintreffen der Polizei an der Hundeleine festhalten.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Rettungskräfte sind schnell vor Ort eingetroffen, wie es weiter in dem Communiqué heisst. Zur Rettung der Frauen und des Hundes mussten auch die Polizisten in den Rhein springen. Alle Involvierten konnten am Ufer in Sicherheit gebracht werden, es wurde niemand verletzt. In der Mitteilung weist die Polizei ausdrücklich auf die aktuell gefährliche Strömung im Rhein hin.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.