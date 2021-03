Polizeiaktion am Dienstag – Polizei schliesst Café von Wirt in Elsau Das Café Diexer in Elsau öffnete seine Türen für Gäste – trotz Shutdown. Nun hat die Polizei das Lokal zwangsgeschlossen. UPDATE FOLGT

Am 16. März rückte die Kantonspolizei Zürich zum zweiten Mal in dieser Woche zum Café Diexer in Elsau aus. BRK News

Am Dienstagnachmittag hat die Kantonspolizei Zürich das Café Diexer in Elsau zwangsgeschlossen. Wie 20-Minuten schreibt, hatte der Betreiber bereits am Montag sein Café mit österreichischen Spezialitäten geöffnet - trotz geltenden Corona-Beschränkungen. Die Kantonspolizei Zürich musste deshalb ausrücken und rund 20 Gäste wegschicken. Der Wirt wurde verzeigt.

Doch schon am Dienstag stand sein Lokal wieder offen. Wie Stefan Oberlin, Sprecher der Kapo Zürich, zu 20 Minuten sagt, habe man im Auftrag der Gesundheitsdirektion das Café Diexer nun geschlossen. Als die Beamten eintrafen, sei es in Betrieb gewesen. Oberlin schätzt, dass sich rund 20 Personen darin befanden. An der Türe des Lokals wurde jetzt ein Siegel angebracht.

Wirt auf Facebook kämpferisch

Beim Polizeieinsatz zeigte sich der Wirt kooperativ. Doch auf Facebook tönt er kämpferisch: Das Team sei das Risiko einer Zwangsschliessung bewusst eingegangen. «Aber wir lassen es nicht auf sich beruhen. Wir melden uns zu gegebener Zeit wieder», postete er am Dienstagabend.

Mit einem ähnlichen provokativen Post hatte er bereits am Samstag auf Facebook angekündigt, sich gegen den Massnahmen des Bundes zu wehren. «Wir waren jetzt drei Monate gehorsam und haben vergebens auf eine Lockerung seitens Bundesrates gewartet. Ab jetzt übernehmen wir Eigenverantwortung und öffnen ab nächsten Montag für Sie unser Café wieder», hatte er geschrieben.

mst