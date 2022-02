Verhaftung in Winterthur – Polizei schnappt Einbrecher bei Verkehrskontrolle Eigentlich führte die Stadtpolizei Winterthur am Dienstag eine ganz gewöhnliche Verkehrskontrolle durch – am Ende ging ihr aber ein Einbrecher ins Netz.

Am Dienstagabend hat die Stadtpolizei Winterthur einen Einbrecher verhaftet. Foto: Stadtpolizei Winterthur (Symbolbild)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hat die Stadtpolizei Winterthur am Dienstagabend einen Einbrecher aufgeschreckt und nach kurzer Verfolgungsjagd verhaftet.



Wie die Polizei mitteilt, fand die Kontrolle an der Zürcherstrasse in Winterthur-Töss statt. Dadurch entwickelte sich auf der Strasse ein kleiner Rückstau. Kurz nach 21.30 Uhr stieg dann plötzlich ein Mann aus einem wartenden Fahrzeug aus und rannte davon. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Flüchtenden schliesslich an der Auenrainstrasse anhalten.

Bei der Kontrolle des 30-jährigen Albaners stellte sich heraus, dass er mutmassliches Deliktsgut bei sich hatte, das wahrscheinlich am gleichen Abend in der Region Winterthur bei einem Einbruchdiebstahl entwendet worden war. Der Mann wurde festgenommen.

