Sachbeschädigung im Flaachtal – Polizei schnappt jugendliche Sprayer Im vergangenen Frühling sind im Flaachtal mehrere Gebäude mit Graffitis besprayt worden. Die Polizei ist nun zwei Jugendlichen auf die Schlichte gekommen, die den Schaden von insgesamt 3000 Franken verursacht haben.

Zwischen April 2022 und Juni 2022 sind in den Gemeinden Buch am Irchel, Dorf und Henggart diverse Sachbeschädigungen durch Sprayereien an Schulgebäuden, am Irchelturm und einer Bushaltestelle verübt worden, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Durch die Graffitis entstand ein Schaden von rund 3000 Franken. Die Kantonspolizei Zürich sicherte an den betroffenen Objekten Spuren und nahm die Ermittlungen auf, heisst es in der Mitteilung weiter. Diese führten nun zu zwei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren. Die beiden wurden bei der Jugendanwaltschaft Winterthur zur Anzeige gebracht.

