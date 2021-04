Schmierereien in Rheinau – Polizei schnappt jungen Vandalen Die Kantonspolizei Zürich hat einem jungen Erwachsenen in Rheinau mehrere Schmierereien mit einem Gesamtschaden von mehreren tausend Franken nachgewiesen.

Ein junger Mann hat im Städtchen Rheinau während Monaten Schmierereien an Gebäuden angebracht. Madeleine Schoder

Im Zeitraum von Ende Januar bis März 2021 wurden der Kantonspolizei Zürich in der Gemeinde Rheinau wiederholt Sachbeschädigungen angezeigt. Vorwiegend an der Mehrzweckanlage und an öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wurden Schriftzeichen, sogenannte «Tags» angebracht.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, konnten nun einem 21-jährigen Schweizer, der im Bezirk wohnhaft ist, mehr als zehn einzelne Sachbeschädigungen nachgewiesen werden. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. Der junge Mann muss sich vor der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verantworten.

mst

