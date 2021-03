Kontrollen rund um Winterthur – Polizei schnappt Raser und kontrolliert Lastwagen Die Kantonspolizei hat am Montag und Dienstag in Winterthur und Umgebung diverse Kontrollen durchgeführt. Erwischt wurde unter anderem ein Raser, der 71 km/h zu schnell unterwegs war.

Die Kantonspolizei Zürich hat in Winterthur und Umgebung in den letzten Tagen diverse Kontrollen durchgeführt (Symbolbild). pd / Kantonspolizei Zürich

Auf der Schaffhauserstrasse in Neftenbach kontrollierte die Kantonspolizei am Montagnachmittag und am Montagabend während mehreren Stunden die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h im Ausserortsbereich. Wie die Polizei mitteilt, stoppten die Beamten dabei einen 42-jährigen Serben, der die Messstelle mit 155 km/h passierte und damit die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um netto 71 km/h überschritten hatte. Dem Fahrer wurde der Führerausweis vor Ort abgenommen.

Am selben Ort durchfuhren zwei weitere Lenkende die Messstelle mit Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen 37 und 52 km/h. Beiden wurde der Führerausweis ebenfalls sofort eingezogen. Drei Lenkende überschritten das zugelassene Tempo zwischen 21 und 25 km/h.

Lastwagen hatten zu schwer geladen

Am Dienstagvormittag legte die Kantonspolizei dann den Fokus auf den Schwerverkehr auf der Autobahn A1. Auf dem Rastplatz Kemptthal-Süd (Gemeindegebiet Lindau) kontrollierten Spezialisten aus unterschiedlichen Fachbereichen während über fünf Stunden mehr als 30 Last- und Lieferwagen sowie deren Fahrer.

Die Spezialisten stellten zwei Fahrzeuge fest, die aufgrund der zu schweren Landung das vorgeschriebene Gesamtgewicht überschritten. Ein weiteres Fahrzeug musste aufgrund des allgemein schlechten technischen Zustands beim Strassenverkehrsamt zur Nachprüfung angemeldet werden. Die Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten führte bei zwei Fahrern Unstimmigkeiten bei der Bedienung des Fahrtenschreibers ans Licht.

Alle fehlbaren Fahrzeuglenkenden werden bei den zuständigen Untersuchungsbehörden angezeigt. Über weiterführende Massnahmen betreffend der abgenommenen Führerausweise entscheidet das Strassenverkehrsamt.

mst

Fehler gefunden?Jetzt melden.