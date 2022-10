Schockanruf in Winterthur – Polizei schnappt Telefonbetrüger vor Geldübergabe Mit einem sogenannten Schockanruf wollte sich ein Betrüger von einem Rentner 50’000 Franken ergaunern. Der 27-Jährige wurde am Bahnhof Winterthur verhaftet.

Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag in Winterthur einen Geldabholer eines Telefonbetrugs verhaftet. Am Nachmittag meldete sich ein 71-jähriger Mann beim Polizeiposten der Kantonspolizei Zürich am Bahnhof Winterthur. Er gab an, dass er kurz nach dem Mittag von einem angeblichen Verkehrspolizisten einen Anruf erhalten habe. Dieser teilte ihm mit, dass seine Tochter einen tödlichen Autounfall verschuldet habe und er mit der Zahlung eines hohen Geldbetrages ihre Versetzung in Untersuchungshaft verhindern könne. Neben dem angeblichen Verkehrspolizisten hatte er auch telefonischen Kontakt mit einem angeblichen Staatsanwalt, teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Aufgrund des plausibel tönenden Sachverhalts und dem geltend gemachten Zeitdruck entschloss sich der Angerufene, Bargeld in der Höhe von 50‘000 Franken bei der Bank zu beschaffen.

Anruf der Tochter gab Entwarnung

Dass es sich um einen Betrug handelt, wurde ihm nach dem Abheben des Geldes bewusst, als er zufällig einen Anruf von seiner Tochter erhielt. Sie teilte ihm mit, dass es ihr gut gehe und sie keinen Verkehrsunfall verursacht habe.

Kurz drauf konnte der mutmassliche Geldabholer, ein 27-jähriger polnischer Staatsangehöriger, durch Fahnder der Kantonspolizei Zürich am Bahnhof Winterthur verhaftet werden. Er wurde nach der polizeilichen Befragung der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt.

