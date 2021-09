600 Kontrollen, nur 3 Verzeigungen – Polizei setzt Zertifikatspflicht «mit Augenmass» um Die Zürcher Behörden informieren am Donnerstagnachmittag über die Einhaltung der neuen Corona-Regeln und Kontrollen. Martin Huber UPDATE FOLGT

Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr informierte am Donnerstag über die Corona-Kontrollen im Kanton Zürich. Foto: Walter Bieri (Keystone)

598 Kontrollen hat die Polizei im Kanton Zürich seit Montag vorgenommen. Gerade einmal drei Verzeigungen ans Statthalteramt hätten die Kontrollorgane vornehmen müssen sowie zwei Ordnungsbussen für Besucher aussprechen. In der Stadt Winterthur gab es bei 17 Kontrollen eine einzige Verzeigung sowie zwei Bussen für Gäste. Die Polizei setze auf Dialog und «Augenmass», sagen die Verantwortlichen an der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag.

Seit vergangenem Montag gilt in Restaurants und Fitnesscenter die Zertifikatspflicht. Wer sich nicht daran hält und erwischt wird, kann mit bis zu 100 Franken gebüsst werden. Betriebe, welche die Zertifikatspflicht nicht beachten, droht eine Busse von bis zu 10 000 Franken und im Extremfall gar die Schliessung.