Ukrainische Flüchtlinge in Deutschland – Polizei sieht politischen Hintergrund nach Brand in Flüchtlingsunterkunft Wegen einer Hakenkreuz-Schmiererei sucht die Polizei ein Hotel auf, in dem Ukrainer untergebracht sind. Nur Stunden später steht das Gebäude in Flammen.

Feuerwehrleute löschen den Brand im Hotel Schäfereck, in dem Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind. Foto: Keystone

Die Polizei geht von einem politischen Hintergrund für die Brandstiftung an einer Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge in der Nähe von Wismar in Mecklenburg-Vorpommern aus. Der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Rostock, Michael Peters, erklärte am Donnerstag, er habe deshalb die Ermittlungen dem polizeilichen Staatsschutz übergeben. «Jeder Angriff auf Flüchtlinge oder deren Unterkünfte ist auch eine Attacke auf unsere Grundwerte», erklärte Peters. «Ein solcher Angriff ist erschütternd und nicht hinnehmbar gleichermassen.»

Nur Stunden vor dem Brand hatte die Polizei die Unterkunft wegen einer Hakenkreuz-Schmiererei auf dem Eingangsschild aufgesucht, wie Landrat Tino Schomann mitteilte. «Auch aus meiner langjährigen Erfahrung als Feuerwehrmann gehe ich derzeit davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde», erklärte Schomann weiter.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Schwerin ordnete den Einsatz eines Brandgutachters an. Das Feuer war Mittwochabend in dem als Flüchtlingsunterkunft genutzten Hotel «Schäfereck» in Gross Strömkendorf, einer Gemeinde in der Nähe der Ostseeinsel Poel nordöstlich von Wismar, ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brands waren dort 14 Bewohner überwiegend ukrainischer Herkunft und drei Mitarbeiter anwesend. Verletzt wurde niemand, die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Ob das Gebäude einsturzgefährdet ist, soll nun ebenfalls ein Sachverständiger klären.

