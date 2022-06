Stadtpolizei Winterthur – Polizei stockt wegen FCW-Aufstieg auf Knapp 13 zusätzliche Stellen und eine Investition von 800’000 Franken: Weil der FC Winterthur aufgestiegen ist, bekommt die Stadtpolizei mehr Mittel. Jonas Keller UPDATE FOLGT

Die Stadt will zusätzliche Polizisten einstellen. Archivfoto: Heinz Diener

Am 16. Juli startet der FC Winterthur gegen den FC Basel auf der Schützenwiese in seine erste Super-League-Saison. Gefordert wird dann auch die Stadtpolizei Winterthur sein. Damit diese das grössere Fanaufkommen in der höchsten Liga bewältigen kann, hat der Stadtrat nun beschlossen, die Mittel der Polizei aufzustocken.

1,6 Millionen jährlich

«Um sichere Spiele zu gewährleisten, braucht die Stadtpolizei mehr Personal und mehr Einsatzmittel», schreibt die Stadt in einer Mitteilung vom Montagmorgen. «Die Belastungen werden zunehmen.» Konkret sollen 12,7 neue Stellen geschaffen werden. Jährliche Kosten: 1,6 Millionen Franken.

Zusätzlich werden knapp 800’000 Franken für Einsatzmaterial investiert. Die nötigen Sicherheitskonzepte bestünden bereits, man habe in der Vergangenheit schon Erfahrungen mit «grossen» Matchs sammeln können. «Die Stadtpolizei wird somit gut aufgestellt sein für den geforderten hohen Sicherheitsstandard.»

