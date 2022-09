Versuchter Postraub in Elgg – Polizei sucht mit Helikopter nach Täter In Elgg ist es am Freitag zu einem versuchten Postraub gekommen. Der Täter befindet sich zurzeit auf der Flucht.

Diese Poststelle wollte der flüchtige Täter ausrauben. Archivfoto: Marc Dahinden

Wie das Onlineportal «Züri Today» berichtet, kam es am Freitag in Elgg zu einem versuchten Postraub. Die Kantonspolizei bestätigte Vorfall auf Anfrage dieser Zeitung. Die Ermittlungen seien am Laufen, und die Polizei fahnde zurzeit nach dem Täter. Mehr Angaben zu dem Fall könne man derzeit nicht machen.

Bilder eines TeleZüri-Reporters vor Ort zeigen, wie mehrere Polizeiautos vor der Postfiliale in Elgg parkieren. Mittlerweile ist laut TeleZüri auch ein Helikopter der Polizei im Einsatz, der das Gebiet grossräumig absucht. Zudem habe die Kantonspolizei Strassensperren errichtet. Es würden sämtliche Autos und Lieferwagen, die sich in der Nähe befänden, kontrolliert.

