Aufruf in Illnau-Effretikon – Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat dieses Büsi ausgesetzt? Am vergangenen Mittwoch hat eine Spaziergängerin auf einem Jägerhochsitz eine Katze gefunden. Das Tier war in einer Box eingesperrt. Die Stadtpolizei Illnau-Effretikon ermittelt. Fabienne Grimm

Die rotbraune Katze wurde seit Oktober 2022 in Kyburg vermisst. Foto: Stadtpolizei Illnau-Effretikon

Am vergangenen Mittwoch machte eine Spaziergängerin in einem Waldstück an der Lölistrasse in Illnau-Effretikon einen traurigen Fund: Jemand hatte eine rotbraune Katze in eine Stoffbox eingesperrt und im Wald auf einem Jägerhochsitz zurückgelassen. Dies teilt die Stadtpolizei Illnau-Effretikon am Mittwoch mit. Wie lange die Katze ihr «jämmerliches Dasein auf dem Hochsitz» habe fristen müssen, sei unklar.

Der Besitzer des Tieres, das seit Oktober 2022 in Kyburg vermisst wurde, konnte dank Chip ausfindig gemacht werden. Laut Stadtpolizei haben die Ermittlungen gezeigt, dass der Besitzer mit dem Aussetzen und der «aussergewöhnlichen Haltung der Katze» nichts zu tun hat. Er hat sein Tier mittlerweile zurückerhalten.

1 / 6 Bildstrecke: Diese Gegenstände wurden mit dem Büsi zurückgelassen. Foto: Stadtpolizei Illnau-Effretikon

Um herauszufinden, wer hinter der Aktion steckt, sucht die Stadtpolizei nach Personen, die im Gebiet Kyburg/Ettenhausen, insbesondere auch im Waldstück an der Lölistrasse (Wanderweg/Galgenholz) zwischen Oktober 2022 und dem 8. Februar 2023 Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Tier gemacht haben. Im Fokus stehen Zeugen, die die rotbraune Katze oder einen der mit der Katze zurückgelassenen Gegenstände wiedererkennen. Neben der Katzenbox aus Stoff, die auch als Rucksack getragen werden kann, sind dies Decken und Frotteetücher sowie Futter und Futterschalen.

Hinweise nimmt die Stadtpolizei Illnau-Effretikon unter Tel. 052 354 23 33 oder stadtpolizei@ilef.ch entgegen.

