Verkehrsunfall in Winterthur – Polizei sucht Zeugen Am Samstag wurde ein Vierjähriger in Oberwinterthur schwer verletzt. Der Hergang des Unfalls konnte noch nicht restlos geklärt werden. Helmut Dworschak

Die Stadtpolizei Winterthur sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall in Oberi machen können. Stapo Winterthur

Am Samstagnachmittag um 17.20 Uhr ereignete sich an der Wallrütistrasse in Oberwinterthur ein Unfall, an dem ein vierjähriger Junge auf einem Kickboard und ein Personenwagen beteiligt waren. Der Junge wurde dabei schwer verletzt. Die Wallrütistrasse blieb bis nach 21 Uhr gesperrt.

Weil der Unfallhergang noch nicht restlos geklärt werden konnte, sucht die Stadtpolizei Winterthur Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sind gebeten, sich telefonisch bei der Nummer 052 267 51 52 zu melden.