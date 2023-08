Betrug in Oberrieden – Polizei überführt Liebesbetrüger Ein 31-Jähriger gaukelte einer 70-Jährigen vor, sie zu lieben, und knöpfte ihr mehrere tausend Franken ab. Die Polizei verhaftete ihn und zwei weitere Personen.

Fahnder der Kantonspolizei Zürich beobachteten am Montagnachmittag drei Personen, die sich verdächtig verhielten, als sie gemeinsam eine Liegenschaft verliessen, in einen Personenwagen stiegen und losfuhren. Die Polizisten hielten das Fahrzeug an und überprüften die beiden Männer sowie die Frau. Die drei Personen konnten sich nicht genügend ausweisen, und sie trugen zudem mehrere Tausend Franken Bargeld sowie eine kleine Menge Betäubungsmittel mit sich, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Trio eine Seniorin besuchte und dass es sich beim 31-jährigen Beifahrer um den angeblichen Partner der 70-jährigen Frau handelt. Weiter stellte sich heraus, dass die Seniorin diesem verheirateten Mann in den letzten Wochen mehrere Tausend Franken in Form von Markenartikeln, Schmuck sowie Bargeld gegeben hatte.

Betrüger verbrachte Ferien mit Opfer

Der 31-Jährige besuchte die Seniorin regelmässig in ihrer Wohnung, und sie verbrachten sogar Ferien zusammen. Während der gemeinsamen Zeit konnte er ihr glaubhaft machen, dass sie ihm viel bedeute, und gewann so ihr Vertrauen. Da er ihr gegenüber immer wieder erwähnte, sich in einer schwierigen finanziellen Lage zu befinden, händigte sie ihm die Vermögenswerte aus.

Der mutmassliche Betrüger sowie seine mutmasslichen Komplizen, ein 29-jähriger Mann sowie eine 28-jährige Frau, alle Staatsangehörige der Dominikanischen Republik, wurden wegen des Verdachts des Betrugs sowie des Besitzes und Konsums von Betäubungsmitteln verhaftet. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt.

