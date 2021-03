Gestohlen in Winterthur – Polizei verhaftet Diebesbande Die Stadtpolizei hat am Montag mehrere Männer festgenommen, die zuvor in der Winterthurer Altstadt mehrere Ladendiebstähle verübten.

In Winterthur wurde am Montag eine Diebesbande überführt. Yvonne Truellinger (Symbolbild)

Am Montag nahm die Stadtpolizei Winterthur drei mutmassliche Ladendiebe fest, die in verschiedenen Multimedia-Fachgeschäften Deliktsgut von mehreren tausend Franken erbeutet hatten. Ein vierter Täter wurde einen Tag später verhaftet.

Wie die Stadtpolizei mitteilt, rief ein Angestellter eines Ladens am Montag, kurz nach 13.30 Uhr bei der Einsatzzentrale an. Er meldete, dass am Vormittag ein Mobiltelefon im Wert von über tausend Franken entwendet worden sei. Die Täter seien jedoch nicht mehr vor Ort.

Am Nachmittag meldete sich derselbe Mitarbeiter wieder und teilte mit, dass die gleichen Männer einige Minuten zuvor erneut ein Handy gestohlen hätten und anschliessend flüchteten. Die sofort ausgerückten Patrouillen der Stadtpolizei Winterthur konnten darauf in der Nähe das mutmassliche Täterfahrzeug sichten und drei Verdächtige, einen 53-jährigen Schweizer, einen 39-jährigen Algerier und einen 22-jährigen Algerier verhaften.

Bei anschliessenden Hausdurchsuchungen wurde bei zweien der Männer weiteres Diebesgut aufgefunden. Der Deliktsbetrag beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Franken.

Am Mittwoch wurde schliesslich nach zusätzlichen Ermittlungen der Stadtpolizei ein weiterer Mann festgenommen, der mutmasslich ebenfalls in die Diebstähle involviert war. Dabei handelt es sich um einen 50-jährigen Mann aus Deutschland. Alle Beteiligten müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verantworten.

huy