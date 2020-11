Kokain und 20’000 Franken sichergestellt – Polizei verhaftet Drogendealer in Winterthur Wülflingen Am Mittwochabend hat die Kantonspolizei Zürich in Winterthur Wülflingen einen Drogendealer verhaftet.

Die Kantonspolizei Zürich verhaftete am Mittwochabend in Winterthur einen mutmasslichen Drogendealer. Foto: Keystone

Ein Mann verschwindet am Mittwochabend gegen 18.30 in Winterthur Wülflingen in einem Haus, nur kurze Zeit später kommt er wieder raus. So beobachteten es Fahnder der Kantonspolizei Zürich. Der Verdacht? Der Mann hat seinen Dealer besucht. Die anschliessende Personenkontrolle des 47-jährigen Italieners gab den Polizisten recht. Der 47-Jährige hatte eine «Portion Kokain» dabei.

Die Kapo verhaftete daraufhin den spanischen Drogendealer und stellte bei der Hausdurchsuchung 20’000 Franken in bar sowie 20 Gramm Kokain fest.

gvb